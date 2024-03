Estrela de "Stranger Things", Millie Bobby Brown terá colega de série celebrando seu casamento

"Escrevi, então, os votos e eles amaram o que escrevi para que eles unam seus laços e tornem-se marido e mulher", acrescentou.

Modine disse que já celebrou um casamento antes.

"É uma coisa linda poder juntar duas pessoas em um matrimônio sagrado", disse.

Brown, que tem 20 anos, e Bongiovi, de 21 e filho do astro do rock Jon Bon Jovi, anunciaram o noivado pelo Instagram, no ano passado.

Eles não divulgaram quando será o casamento.

(Reportagem de Marie-Louise Gumuchian)