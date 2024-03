Designer da Valentino deixa a empresa após 25 anos

A enxurrada de mudanças recentes de design ocorre em um momento em que o setor de luxo se ajusta a um crescimento menor após um frenesi de gastos pós-pandemia.

O Barclays projeta que as vendas do setor aumentarão cerca de 5% neste ano, abaixo dos quase 9% registrados no ano passado, à medida que os consumidores mais jovens controlam as compras em meio ao aumento dos custos.

Conhecido por seus designs de alta costura dramáticos e populares no tapete vermelho, Piccioli começou na Valentino em 1999 e assumiu o cargo de único diretor criativo em 2016.

"Sua contribuição nos últimos 25 anos deixará uma marca indelével", disse o presidente da Valentino, Rachid Mohamed Rachid.

Piccioli afirmou na mesma declaração: "Estou nesta empresa há 25 anos, e há 25 anos existo e convivo com as pessoas que teceram as tramas dessa linda história que é minha e nossa".

O grupo de luxo francês Kering comprou uma participação de 30% na Valentino no ano passado do fundo de investimentos Mayhoola, do Catar, com a opção de comprar o restante em cinco anos.