Telefone fixo do príncipe Harry foi grampeado por jornais de Murdoch, dizem advogados

Por Michael Holden e Sam Tobin

LONDRES (Reuters) - Os tabloides britânicos do empresário Rupert Murdoch grampearam os telefones fixos do príncipe Harry e acessaram as mensagens do pager de sua mãe, a falecida princesa Diana, disse nesta quinta-feira a equipe jurídica real à Alta Corte de Londres.

Harry, filho mais novo do rei Charles com a falecida princesa Diana, e outras 40 pessoas estão processando o News Group Newspapers (NGN) por atividades ilegais por parte de jornalistas e investigadores privados de seus tabloides, o The Sun e o extinto News of the World, de meados da década de 1990 até 2016.