Sydney Sweeney assume dupla função no filme de terror "Imaculada"

"Eu vi esse filme na minha cabeça e realmente quis fazê-lo por muito, muito tempo e acho que confiei e acreditei em mim mesma para me cercar da equipe certa que me ajudaria a aprender a fazer o trabalho da melhor forma possível", disse Sweeney à Reuters.

"Eu tinha voz e participava de todas as decisões criativas, do processo e do negócio, e adorei muito", acrescentou ela sobre a produção do filme.

A atriz de 26 anos disse que se transformou na personagem assim que vestiu o traje.

"Sempre que eu colocava as coisas de Cecilia ou suas roupas, eu sempre sentia que andava um pouco diferente, me segurava um pouco diferente, meus ombros estavam para trás, minhas mãos eram seguradas de forma diferente", afirmou ela.

Sweeney aparece em quase todos os quadros do filme e passa por muitas situações, desde ser coberta de sangue e levar tapas até ser submergida em um banho por uma freira vingativa.

"Foi tudo muito divertido para mim... Eu realmente me senti como se estivesse em meu próprio playground, brincando e sonhando com esse mundo louco, sem limites ou fronteiras. Foi uma explosão", disse ela, acrescentando que está interessada em produzir mais filmes.