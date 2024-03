Assinaturas de streaming aumentam receitas de música gravada em 2023, aponta relatório

As receitas de formatos físicos -- CDs e discos de vinil -- aumentaram 13,4%, assim como as receitas de direitos de execução, que subiram 9,5%.

Somente as receitas de downloads e outros formatos digitais caíram, com baixa de 2,6%.

"Os números do relatório deste ano refletem um setor verdadeiramente global e diversificado, com receitas crescendo em todos os mercados, em todas as regiões e em praticamente todos os formatos de música gravada", disse John Nolan, diretor financeiro e diretor conjunto interino do órgão, em um comunicado.

(Por Marie-Louise Gumuchian)