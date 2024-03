Kate precisa estar aqui, diz príncipe William em sua viagem mais recente

LONDRES (Reuters) - O príncipe William disse que sua esposa “precisa estar sentada aqui” durante uma visita ao norte da Inglaterra nesta terça-feira, um dia depois de surgirem as primeiras imagens de Kate desde sua cirurgia dois meses atrás, mostrando a princesa aparentemente em forma e saudável.

Kate, de 42 anos, tem sido alvo de especulações, rumores e teorias da conspiração nas redes sociais que geraram manchetes e intrigas ao redor do mundo durante sua ausência dos deveres reais, após ela ser submetida a uma cirurgia abdominal para tratar de uma doença não especificada, mas não cancerosa, em janeiro.

Na segunda-feira, um vídeo publicado pelo tabloide The Sun mostra uma princesa de Gales sorridente, andando e carregando sacos de compras ao lado do marido William, herdeiro do trono, em um mercado em Windsor, perto da casa deles.