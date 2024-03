Estilista belga Dries Van Noten vai se aposentar e nomear sucessor

BRUXELAS (Reuters) - Dries Van Noten, um dos estilistas mais famosos da Bélgica, disse na terça-feira que vai se aposentar no final de junho, após desenhar sua última coleção, e que nomeará seu sucessor em uma data posterior.

O estilista, de 65 anos, disse em uma postagem em sua conta no Instagram que planeja se concentrar "em todas as coisas para as quais (ele) nunca teve tempo", embora continue "envolvido na Casa" que ele "aprecia tanto".

A próxima coleção masculina primavera/verão 2025 será a última, disse Van Noten, acrescentando que sua equipe de estúdio criará a coleção feminina primavera/verão 2025 da grife.