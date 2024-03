Apelação de condenação por abuso sexual de R. Kelly é recebida com ceticismo em tribunal dos EUA

Sua advogada, Jennifer Bonjean, disse ao Tribunal de Apelações do 2º Circuito que os procuradores federais não conseguiram provar que o cantor liderou um esquema de extorsão em que ele recrutou garotas menores de idade para sexo e depois violou várias vítimas.

As perguntas do painel com três juízes em Manhattan sugerem que poderá ser difícil convencê-los.

“O governo não provou que um dos propósitos desse empreendimento era recrutar garotas para que Kelly pudesse praticar atividades sexuais ilegais?”, perguntou o juiz Denny Chin.

Bonjean disse que isso não foi feito mediante provas como funcionários de Kelly distribuindo o telefone dos bastidores do cantor, talvez mais conhecido pelo seu hit vencedor do Grammy em 1996, “I Believe I Can Fly”.

“Não houve evidências de que alguém saiu dizendo ‘Posso saber qual é a sua idade, você é menor de idade, venha aqui atrás, queremos servi-la ao senhor Kelly’”.

O juiz Richard Sullivan sugeriu que as idades de algumas das acusadoras eram óbvias.