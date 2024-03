Elenco de "A Cor Púrpura" lidera premiação Image da NAACP

Essas vitórias históricas ocorrem depois que a adaptação original de 1985 do romance de Alice Walker foi recebida com polêmica por muitas organizações lideradas por negros, inclusive a NAACP.

Para muitos dentro da filial de Hollywood da organização de direitos civis dos negros, a adaptação cinematográfica de Steven Spielberg de "The Color Purple" foi vista como degradante para os homens negros.

O filme conta a história de duas irmãs adolescentes negras americanas, Celie e Nettie, no sul dos Estados Unidos, no início do século XX.

Celie embarca em uma jornada para encontrar sua liberdade e precisa superar anos de abuso, depois que ela e Nettie são separadas pelos homens de suas vidas.

O filme original estrelado por Whoopi Goldberg recebeu onze indicações ao Oscar, mas não ganhou nenhuma.

Da mesma forma, a adaptação musical de 2023, dirigida pelo cineasta ganense Blitz Bazawule, não teve nenhum membro importante do elenco que levasse para casa o maior prêmio de Hollywood.