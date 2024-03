Beyoncé deixa marca na música country e destaca as raízes negras do gênero

Por Kat Stafford e ALEXANDRA SARABIA

(Reuters) - A cantora e compositora Denitia, natural do Texas, ficou profundamente comovida quando ouviu as primeiras notas da música country de sucesso de Beyoncé, "Texas Hold 'Em".

Porém, foi mais do que o som cativante do banjo no início da música que chamou a atenção de Denitia: foi um reconhecimento tardio da rica história dos artistas negros da música country e seus legados.