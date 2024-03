Dua Lipa, Coldplay e SZA serão destaque do festival britânico Glastonbury

LONDRES (Reuters) - Atrações femininas ocuparão duas das três vagas de destaque no Festival de Glastonbury, no Reino Unido, pela primeira vez em junho, quando Dua Lipa e SZA encabeçarão a lista ao lado da banda de rock Coldplay, informaram os organizadores nesta quinta-feira.

A estrela do pop country Shania Twain ocupará a vaga de "lenda" na tarde de domingo.

A britânica-albanesa Dua Lipa, cujos sucessos incluem "New Rules" e "One Kiss", fará sua estreia no Pyramid Stage logo após o lançamento do terceiro álbum "Radical Optimism".