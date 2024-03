Hollywood enfrenta calendário reduzido de filmes após greves do ano passado

Executivos e analistas do setor dizem que o calendário de lançamentos para abril carece de um sucesso de bilheteria, após o mês ter tido "Super Mario Bros. O Filme" no ano passado.

As bilheterias de verão (no Hemisfério Norte) provavelmente se recuperarão, impulsionadas por lançamentos como "Divertida Mente 2" e um terceiro filme de "Deadpool", embora as ofertas cinematográficas de Natal pareçam escassas.

"Acho que 2024 será provavelmente um dos piores dos últimos três anos em todo o mundo", disse Tim Richards, presidente-executivo da cadeia de cinemas Vue.

Até agora, neste ano, as vendas de ingressos nos EUA e no Canadá estão 9,8% abaixo do que em 2023, de acordo com a Comscore. A empresa de análise B. Riley Securities prevê que as receitas de bilheteria doméstica cairão para 8,5 bilhões de dólares neste ano, uma queda de 5% em relação a 2023.

Na Walt Disney, o presidente-executivo Bob Iger falou recentemente sobre a ênfase renovada do estúdio na qualidade em vez da quantidade. A empresa tem 10 filmes em sua programação de lançamento neste ano.

A Marvel Studios, da Disney, que vinha lançando de dois a três filmes por ano, tem apenas um previsto para 2024. "Deadpool & Wolverine" chegará aos cinemas em julho.