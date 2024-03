Kate, princesa de Gales, envia sua primeira mensagem desde cirurgia

LONDRES (Reuters) - Kate, a princesa de Gales do Reino Unido, agradeceu ao público pelo apoio em sua primeira mensagem pública desde que foi submetida a uma cirurgia abdominal em janeiro, juntamente com uma foto sua com seus três filhos.

A foto, tirada por seu marido, o herdeiro do trono, príncipe William, mostra Kate, de 42 anos, sorrindo e com aparência saudável, cercada pelos príncipes George e Louis e pela princesa Charlotte.

"Obrigada por seus votos gentis e pelo apoio contínuo nos últimos dois meses", escreveu Kate em uma mensagem no X no domingo. "Desejo a todos um Feliz Dia das Mães". O Dia das Mães é comemorado neste domingo no Reino Unido.