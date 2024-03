Homem é preso após carro bater nos portões do Palácio de Buckingham

“Policiais armados prenderam um homem que estava no local por suspeita de danos criminais”, disse a polícia de Londres em comunicado. "Ele foi levado ao hospital onde, após avaliação, foi internado de acordo com a Lei de Saúde Mental. O assunto não está sendo tratado como relacionado ao terrorismo."

O Palácio de Buckingham afirmou que nenhum membro da família real estava no local no momento do incidente e que os reparos nos portões já estão em andamento.

(Reportagem de Michael Holden)