"Ursinho Pooh: Sangue e Mel 2" ganha prêmio de pior filme no Framboesa de Ouro

Destacando seu merecimento para os prêmios, o filme da produtora The Jagged Edge foi descrito pelo crítico Dennis Harvey, da Variety, como “um trabalho de fundo do poço que não atende nem mesmo às expectativas mais básicas estabelecidas pelo conceito por trás do filme” em resenha publicada no site Rotten Tomatoes, onde o filme recebeu a classificação "podre".

O prêmio Redenção do Framboesa, concedido a um candidato anterior que “progrediu e evoluiu” desde que foi indicado ao Framboesa de Ouro, ficou com a atriz Fran Drescher, célebre por sua participação na série "The Nanny" e premiada por ter liderado a greve dos atores em 2023 como presidente do SAG-AFTRA, o sindicato dos atores de Hollywood.

Drescher havia sido indicada em 1998 como pior atriz no filme de comédia romântica “Um Conto Quase de Fadas”.

Os apresentadores Aaron Goldenberg e Jake Jonez, conhecidos por suas personas no TikTok como As Bichas Más, tiraram mais uma casquinha de Drescher, dizendo sarcasticamente que ela liderou os atores de Hollywood através de uma “ação trabalhista sem precedentes para um acordo ainda mais sem precedentes com a AMPTP”, a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão.

Entre outros vencedores do Framboesa, destaque para o ator Jon Voight pelo personagem com sotaque irlandês de "duende que fuma Lucky Charms" na película “Mercy: Golpe de Misericórdia”.

Megan Fox recebeu dois troféus: o de pior atriz por seu papel em “Johnny & Clyde” e o prêmio de pior atriz coadjuvante pelo filme de ação “Os Mercenários 4”.