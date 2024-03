Criador de "Dragon Ball" Akira Toriyama morre aos 68 anos

Por Kiyoshi Takenaka

TÓQUIO (Reuters) - O criador japonês de quadrinhos Akira Toriyama, mais conhecido por sua série "Dragon Ball" que deu origem a filmes, videogames e programas de TV amplamente populares, morreu em 1º de março devido a um coágulo de sangue no cérebro, informou seu estúdio de produção nesta sexta-feira. Ele tinha 68 anos.

"Lamentamos profundamente, ele ainda tinha vários trabalhos no meio da criação com grande entusiasmo", disse o estúdio em um comunicado publicado no site oficial de "Dragon Ball". "Esperamos que o mundo único de criação de Akira Toriyama continue a ser amado por todos por muito tempo."