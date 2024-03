Aposta de chefe da Universal em "Oppenheimer" pode levar Oscar para o estúdio

Por Dawn Chmielewski e Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - O filme "Oppenheimer" deve dominar a premiação do Oscar no domingo, validando a aposta da chefe do estúdio Universal, Donna Langley, no drama histórico nada convencional sobre o pai da bomba atômica.

Langley buscou agressivamente realizar o projeto, em parte, pela chance de trabalhar com o aclamado cineasta Christopher Nolan, que tinha acabado de romper seu relacionamento de duas décadas com a Warner Bros. Studios em um desacordo sobre sua estratégia de streaming.