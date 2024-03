Visão do filme "Barbie" sobre patriarcado repercute em elenco e público adolescente

A Dra. Ellen Rome, chefe do departamento de medicina para adolescentes do Hospital para Crianças de Cleveland, procurou saber as reações ao filme de cerca de 100 pré-adolescentes, adolescentes e seus pais que visitaram sua clínica após o lançamento do filme.

A maioria das crianças "percebeu como o patriarcado da sociedade é normativo e como ele pode afetar negativamente tanto as mulheres quanto os homens", disse Rome. "Crianças de 11, 12 e 13 anos entenderam isso."

Os meninos "viram e puderam perceber como era inadequado tratar as mulheres como objetos ou fazer comentários negativos sobre elas", disse ela.

Rome disse que gostou do fato de o filme abordar diretamente a saúde mental. A "Barbie estereotipada", interpretada pela atriz Margot Robbie, lidou com depressão e pensamentos de morte e conseguiu superar isso.

"Eles abordaram muito bem o fato de que os problemas de saúde mental podem afetar qualquer pessoa e que é possível fazer a jornada do herói para enfrentar a depressão e descobrir como se fortalecer", disse ela.

Rome, no entanto, também fez algumas críticas. Ela disse que o filme mostra pouca diversidade corporal entre as Barbies e os Kens. Não havia Kens com obesidade, por exemplo.