Diretor alemão deixa pais orgulhosos com indicação ao Oscar

"A beleza disso é que tudo foi muito inesperado. A proposta nunca foi fazer um filme que fosse indicado ao Oscar", disse Catak.

Ele afirmou que a atenção trazida ao filme pela indicação é ótima, porque joga os holofotes nos desafios encarados pelos professores.

"Eles estão sobrecarregados de trabalho, ganham pouco demais, não são valorizados o suficiente. Espero que tudo isso fique visível por meio deste filme", afirmou.

O drama escrito e dirigido por ele gira em torno da aspirante a professora Carla Nowak (Leonie Benesch), que encontra-se em uma situação complicada quando alguns funcionários da escola suspeitam que um dos seus alunos está roubando dinheiro.

Nowak decide resolver o problema com as próprias mãos e usa o seu laptop para gravar as atividades da sala dos funcionários em segredo para encontrar o verdadeiro culpado, ideia que acaba dramaticamente saindo pela culatra.

"As coisas saem de controle e o filme torna-se uma metáfora para muitas coisas que estão acontecendo no mundo, como a procura pela verdade, classismo, sexismo, racismo", explicou Catak.