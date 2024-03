Chapéu de Hollywood: artesão moldou visual de "Oppenheimer"

Entre as dezenas de chapéus em exposição há um chapéu de caubói do filme "Cry Macho: O Caminho para Redenção", de Eastwood. Do outro lado da sala, um chapéu de palha usado por Johnny Depp como o gângster John Dillinger em "Inimigos Públicos". Uma reprodução do chapéu fedora amarelo de Jim Carrey, adornado com penas, de "O Máscara", fica em um busto com rosto verde.

"É uma longa lista", afirma Mejia quando lhe pedem para citar os projetos em que trabalhou, que incluem milhares de chapéus ao longo dos anos.

O chapéu de Oppenheimer tinha um formato incomum. A figurinista Ellen Mirojnick o descreve como uma coroa de porkpie combinada com algo entre um fedora e uma aba de caubói.

Mirojnick, que foi indicada para melhor figurino no Oscar de domingo, analisou imagens em preto e branco e teve que adivinhar a cor do chapéu, decidindo por um cinza taupe. Os desenhos foram enviados a fabricantes na Itália e em Nova York, mas nenhum deles conseguiu acertar.

Muito mais perto de Hollywood, ela encontrou Mejia, que, segundo ela, "acertou em cheio imediatamente".

Acertar era importante, disse Mirojnick, porque o Oppenheimer da vida real criou seu visual intencionalmente.