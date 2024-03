"Barbenheimer" mania alimenta apostas nos EUA para o Oscar

As apostas são possíveis em algumas ou em todas as 23 categorias do Oscar que são transmitidas pela TV.

Em Ontário, Canadá, a FanDuel está oferecendo apostas sobre qual roupa de Barbie a atriz Margot Robbie usará ou se alguém cairá ao aceitar um prêmio. Esses tipos de apostas, sem relação com os vencedores, não são permitidos em nenhum Estado dos EUA.

As probabilidades dos resultados de domingo mudaram à medida que várias organizações de Hollywood distribuíram suas escolhas nas últimas semanas.

Embora "Barbie" tenha vencido a batalha de bilheteria com 1,4 bilhão de dólares em vendas globais de ingressos, "Oppenheimer" é o líder absoluto do troféu de melhor filme. O filme sobre a corrida para a construção da bomba atômica conquistou os prêmios principais no Globo de Ouro, no Screen Actors Guild Awards e em outras premiações.

Uma semana antes do Oscar, seria necessário apostar 50 dpolares em "Oppenheimer" para recuperar 51 dólares e obter um lucro de 1 dólar, de acordo com a DraftKings. As chances de "Barbie" eram de 35 para 1.