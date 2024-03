Demna cria tops a partir de jeans e vestidos a partir de lingerie para desfile da Balenciaga

Por Mimosa Spencer

PARIS (Reuters) - O estilista da Balenciaga, Demna, mostrou uma linha de novos estilos construídos a partir de roupas reaproveitadas em seu desfile de inverno em Paris, que foi apresentado em uma passarela coberta por telões neste domingo para um público que incluiu Kim Kardashian e Serena Williams.

As modelos desfilaram roupas que foram prensadas em novas formas, incluindo tops feitos de jeans, com as pernas enroladas no pescoço, vestidos montados a partir de uma variedade de lingerie e camisetas em camadas com regatas.