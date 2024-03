Botas de motoqueiro e cortinas de chuva no desfile da Hermes em Paris

As saias lápis com fendas combinadas com jaquetas tinham um ar jovial, enquanto os casacos com cintos tinham um toque mais tradicional.

As notas do desfile se referiam a "enfrentar os elementos" e citavam couros resistentes, sarjas robustas e cashmere flexível.

Para sua reverência, Vanhee ergueu os braços e se balançou ao som da trilha sonora, "Never Say Never", de Romeo Void, enquanto a plateia aplaudia.

A Semana de Moda de Paris vai até 5 de março, com desfiles de alguns dos maiores nomes do setor, incluindo as marcas Louis Vuitton e Dior, da LVMH, Saint Laurent e Balenciaga, da Kering, e Chanel.

REUTERS AAJ