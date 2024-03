Príncipe William toma cerveja com astro de Hollywood em visita a clube de futebol

LONDRES (Reuters) - O príncipe britânico William e o ator norte-americano Rob McElhenney beberam cerveja juntos nesta sexta-feira no pub ao lado do estádio da equipe de futebol galesa que é de propriedade do artista.

William, o príncipe de Gales, visitou Wrexham no St David's Day, que celebra o padroeiro do País de Gales, e foi ao local para conversar sobre o efeito que o clube exerce sobre a comunidade local. Além de McElhenney, o time também pertence ao ator Ryan Reynolds, de “Deadpool”.

“Eu amo cidra”, afirmou o príncipe enquanto ele e o ator se serviam bebidas (não muito bem) no pub The Turf, próximo ao Racecourse Ground, estádio que é a casa do time e onde o príncipe recebeu depois uma camisa com seu nome nas costas.