Príncipe Harry recorrerá após derrota em ação sobre sua proteção policial no Reino Unido

Por Michael Holden

LONDRES (Reuters) - O príncipe Harry anunciou na quarta-feira que entrará com um recurso depois de ser derrotado em ação judicial contra a decisão do governo britânico de retirar sua proteção policial quando ele estiver no Reino Unido.

Harry, filho mais novo do rei Charles, entrou com a ação contra o governo na Alta Corte de Londres depois que o Home Office - o ministério responsável pelo policiamento - decidiu em fevereiro de 2020 que ele deixaria de receber automaticamente segurança policial pessoal enquanto estivesse no Reino Unido.