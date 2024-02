Filme indicado ao Oscar "Vidas Passadas" foi inspirado em experiência imigrante, diz diretora

"Como bilíngue, eu estava traduzindo entre os dois que não conseguiam se comunicar e isso me fez perceber que eu estava traduzindo algumas partes da minha identidade e história", acrescentou.

"Isso me fez querer fazer esse filme."

O filme, centrado em dois velhos amigos, Nora e Hae Sung, que se reencontram em Nova York décadas depois de terem se separado quando crianças na Coreia do Sul, foi aclamado pela crítica desde sua estreia no Festival de Sundance no ano passado.

Ele foi indicado ao Oscar de Melhor Filme deste ano, concorrendo com filmes como "Oppenheimer" e "Anatomia de uma Queda", bem como ao prêmio de Melhor Roteiro Original.

O filme também ganhou o prêmio de melhor longa-metragem no Film Independent Spirit Awards de 2024.

Song nasceu e foi criada na Coreia do Sul antes de se mudar para o Canadá aos 12 anos de idade, assim como a personagem principal Nora.