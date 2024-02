Júri em NY condena 2 homens pelo assassinato do rapper Jam Master Jay

Por Jonathan Allen

NOVA YORK (Reuters) - Um júri considerou nesta terça-feira dois homens culpados do assassinato do pioneiro do grupo de rap Run-DMC, Jam Master Jay, morto a tiros em seu estúdio de gravação em 2002, em um dos assassinatos mais famosos da história do rap.

Ronald Washington, 59, e Karl Jordan Jr., 40, foram condenados pelo assassinato de Jam Master Jay, nome artístico do membro-fundador do Run-DMC, Jason Mizell, segundo o gabinete do procurador federal no Brooklyn em uma publicação na plataforma de rede social X.