"Oppenheimer" amplia série de vitórias com prêmio de melhor filme no PGA Awards

(Reuters) - O longa-metragem "Oppenheimer" ganhou o prêmio de melhor filme na cerimônia do Sindicato dos Produtores da América (PGA, na sigla em inglês) na noite de domingo, ampliando sua sequência de vitórias antes do Oscar, que ocorrerá no próximo mês.

A obra do diretor Christopher Nolan, que leva o público de volta à época da criação da bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial, ganhou o prêmio Darryl F. Zanuck Award um dia depois que seu elenco conquistou uma série de honrarias na premiação do Sindicato dos Atores (SAG, na sigla em inglês).

O filme é estrelado por Cillian Murphy como o físico norte-americano J. Robert Oppenheimer.