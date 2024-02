George Michael é homenageado com moeda colecionável no Reino Unido

"Da sua estreia com o WHAM! a se tornar um dos músicos solo mais vendidos de todos os tempos, George Michael é uma superestrela global cujo trabalho inspirou e influenciou gerações com sua música e estilo único", disse Rebecca Morgan, diretora dos Serviços de Colecionadores da Royal Mint.

Michael, que ascendeu ao estrelato nos anos 1980 com o Wham! antes de embarcar em uma bem sucedida carreira solo, morreu no dia do Natal de 2016 aos 53 anos.

A nova moeda é a mais recente adição à série "Lendas da Música" da Royal Mint, que já honrou David Bowie, Elton John e o Queen com moedas, e estará à venda a partir desta segunda-feira.

(Reportagem de Marie-Louise Gumuchian)