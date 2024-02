"Flowers", de Miley Cyrus, é single mais consumido do mundo em 2023 em ranking da IFPI

"No topo das paradas em tantos países simultaneamente, a música -- junto com sua mensagem de empoderamento -- repercutiu em todo o mundo e é a definição de um verdadeiro sucesso global", disse Lewis Morrison, diretor de paradas e certificações globais da IFPI.

Artistas da Nigéria e do México entraram no top 10 pela primeira vez: "Calm Down", de Rema com Selena Gomez, ficou em segundo lugar, enquanto "La Bebe", de Yng Lvcas e Peso Pluma, ficou em sexto lugar, destacando o aumento da popularidade de Afrobeats e dos gêneros regionais mexicanos.

A estrela norte-americana Taylor Swift, que na semana passada foi nomeada artista global do ano pela quarta vez pela IFPI, ficou em 7º e 9º lugares na lista de singles com "Cruel Summer" e "Anti-Hero", respectivamente.

(Por Marie-Louise Gumuchian)