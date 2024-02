Cinema independente traz toque hollywoodiano em drama sobre refugiados no Festival de Berlim

Por Thomas Escritt

BERLIM (Reuters) - De um centro cirúrgico que opera em uma Aleppo sob bombardeio ao mar da Grécia, o drama sobre refugiados "The Strangers' Case", do diretor Brandt Andersen, desenrola-se com a densidade e a urgência de um thriller de Hollywood.

E isso não é coincidência, diz a atriz palestino-libanesa Yasmine Al Massri, que interpreta uma médica no centro cirúrgico, salvando a vida de um paciente enquanto outro aponta uma arma para ela.