Taylor Swift é eleita a artista que mais vendeu em 2023 por organização da indústria musical

A distinção é concedida ao artista que estiver no topo do IFPI Global Artist Chart, o que Taylor fez mais do que qualquer outro artista desde a introdução da classificação, há 11 anos.

"Ela continua redefinindo os limites do sucesso global. Taylor é um talento singular e seu compromisso com sua arte e seus fãs é realmente fenomenal", disse Lewis Morrison, diretor de gráficos e certificações da IFPI, em comunicado.

As estrelas do K-Pop SEVENTEEN e Stray Kids ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente, no que a IFPI descreveu como um "ano recorde para os artistas coreanos".

Quatro artistas de K-Pop ficaram entre os 10 primeiros, com TOMORROW X TOGETHER em 7º lugar e NewJeans em 8ª posição.

Outros artistas que figuram no top 10 são Drake, em 4º lugar, e The Weeknd, em 5º.

Neste mês, Swift estabeleceu outro recorde no Grammy Awards, ao ganhar pela quarta vez o prêmio de álbum do ano.