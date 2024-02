Do Festival de Berlim ao Eurovision, crítica sobre Gaza abala eventos culturais na Europa

O filme de Sanzgiri é um dos pelo menos três filmes que foram retirados por seus criadores, enquanto outros eventos do festival também tiveram a saída de artistas.

As retiradas mostraram as águas complicadas em que as instituições culturais da Alemanha estão navegando, entre a proteção das liberdades artísticas e o reconhecimento do que muitos alemães veem como uma responsabilidade histórica por Israel após o Holocausto nazista.

Essas disputas também se acenderam em outros lugares da Europa desde os ataques de 7 de outubro por militantes do Hamas. A União Europeia de Radiodifusão tem resistido aos apelos para que Israel seja excluído da disputa musical Eurovision.

Protestos eclodiram na cidade italiana de Nápoles em fevereiro, depois que a emissora estatal RAI se distanciou de um apelo feito pelo rapper Ghali para "parar o genocídio" durante a noite de encerramento do popular Festival de Música de Sanremo.

No Reino Unido, uma rede de artistas tem documentado eventos que foram eliminados devido às opiniões pró-palestinas dos artistas. A galeria de arte Arnolfini, em Bristol, também provocou reações negativas depois de cancelar dois eventos de filmes palestinos, temendo que eles pudessem "se desviar para a atividade política".

Na França, em novembro, um grupo de artistas organizou uma "marcha silenciosa" na qual segurou uma faixa branca sem slogans.