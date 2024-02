Música do filme "Assassinos da Lua das Flores" é ode ao idioma indígena Osage, em risco de extinção

Por Rollo Ross

LOS ANGELES (Reuters) - O compositor Scott George está ansioso pela apresentação da música da nação Osage "Wahzhazhe (A Song for My People)" na 96ª cerimônia do Oscar, em 10 de março.

A música é mostrada na cena final do longa-metragem indicado ao Oscar de melhor filme "Assassinos da Lua das Flores", um drama dirigido por Martin Scorsese e estrelado pela atriz indígena Lily Gladstone e pelo vencedor do Oscar Leonardo DiCaprio.