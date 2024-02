Homenageado em Berlim, Scorsese avalia transição de gângsters para filme sobre Jesus

Por Thomas Escritt e Hanna Rantala

BERLIM (Reuters) - O cineasta Martin Scorsese, em Berlim para receber o prêmio pelo conjunto da obra no festival de cinema da cidade, semanas antes de seu mais recente filme, “Assassinos da Lua das Flores”, competir no Oscar com dez indicações, já está planejando seu próximo projeto.

Scorsese, que considerou o sacerdócio quando era jovem, antes de se tornar o mais famoso produtor de filmes de gângsters do mundo, disse que está pensando em fazer um filme sobre Jesus, após algumas reuniões com o papa Francisco, embora os contornos do projeto ainda não estejam claros.