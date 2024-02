Filme no Festival de Berlim apresenta experiência de hipopótamo com colonialismo

BERLIM (Reuters) - A história de Pepe, um hipopótamo do zoológico particular do traficante colombiano Pablo Escobar, inspirou o diretor dominicano Nelson Carlo de los Santos Arias a fazer um filme que refletisse sobre o impacto do colonialismo, disse ele.

O hipopótamo, um dos muitos animais selvagens mantidos na propriedade particular de Escobar, escapou para a zona rural dos arredores e viveu lá por muitos anos após a morte do chefão das drogas em 1993.

"Eu estava interessado em todo o simbolismo e em tudo o que emana dessa história... e isso me fez pensar sobre o deslocamento", disse o diretor.