Cingapura concede benefício para Taylor Swift realizar shows em março

O Conselho de Turismo e o Ministério da Cultura não divulgaram o valor do benefício, mas em um comunicado mencionaram as vantagens econômicas trazidas pelos shows de Swift em todo o mundo devido à sua popularidade e disseram que o ministério havia trabalhado com a promotora de shows AEG Presents para conseguir que Swift se apresentasse em Cingapura.

"É provável que isso gere benefícios significativos para a economia de Cingapura, especialmente para atividades turísticas como hospitalidade, varejo, viagens e restaurantes, como aconteceu em outras cidades em que Taylor Swift se apresentou", disseram.

Cingapura tem visto um boom de shows desde o fim do confinamento da pandemia, com grandes nomes como Blackpink, Coldplay e Ed Sheeran fazendo shows com ingressos esgotados.

O primeiro-ministro da Tailânida, Srettha Thavisin, disse em um fórum de negócios na sexta-feira que Cingapura pagou a Swift 100 milhões de baht (2,77 milhões de dólares) por show, supostamente com a condição de que Cingapura fosse o único ponto de parada da cantora no Sudeste Asiático.

O governo de Cingapura não comentou sobre a cláusula de exclusividade, embora a AEG tenha dito que o único show de Swift no Sudeste Asiático será na nação insular, com ingressos VIP custando 913,55 dólares.

No continente asiático mais amplo, Swift também se apresentou em Tóquio, no início de fevereiro.