Chile reabre inquérito sobre morte de Pablo Neruda em 1973

SANTIAGO (Reuters) - Um tribunal de recursos do Chile determinou nesta terça-feira a reabertura da investigação da morte do poeta de esquerda e vencedor do Prêmio Nobel Pablo Neruda, em 1973, pouco depois dos militares assumirem o poder em um golpe.

Em um comunicado, o tribunal disse que atendeu a um pedido da família de Neruda e do pequeno Partido Comunista do Chile, acrescentando que o inquérito da morte não foi “exaustivo” e ainda há medidas a serem tomadas que ajudarão a “esclarecer os fatos”.

Ano passado, um painel de especialistas internacionais entregaram um relatório esperado há muito tempo sobre a morte do autor de “20 Poemas de Amor e uma Canção Desesperada” ao Tribunal de Apelações de Santiago.