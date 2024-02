"Oppenheimer" é o grande vencedor da premiação britânica Bafta

Da'Vine Joy Randolph ganhou o prêmio de atriz coadjuvante por seu papel em "Os Rejeitados", uma comédia ambientada em um colégio interno para meninos.

Além das celebridades que participaram da cerimônia no Royal Festival Hall, às margens do rio Tâmisa, no centro de Londres, a lista de convidados também incluiu o presidente do Bafta, príncipe William.