Filme no Festival de Berlim destaca rocha líquida que constrói nosso mundo

"Açúcar, cimento, as duas drogas do nosso século", disse Kossakovsky aos repórteres no Festival de Cinema de Berlim, onde o filme estreia nesta segunda-feira, contrastando as moradias turcas baratas derrubadas por terremotos com a resistência do templo romano de Baalbek, com 2.000 anos de idade. "Temos que parar essa catástrofe."

De Lucchi, que projetou a Ponte da Paz, em Tbilisi, bem como equipamentos de escritório para a Olivetti, lamenta que, depois de concluir seu círculo de pedra, ele voltará a trabalhar em um arranha-céu de concreto em Milão.

"Odeio concreto porque é aridez", diz De Lucchi. "Nada crescerá em um prédio de concreto."

O filme, um dos 20 que concorrem ao prêmio Urso de Ouro do festival, tem falhas: por exemplo, a cidade ucraniana de Mariupol, no Mar Negro, está em ruínas não porque suas casas foram mal construídas, mas porque foram atingidas por mísseis russos.

E, embora o filme critique os projetos de concreto ruins, ele não aborda o mal social maior que é a falta de moradia.

É uma falha que Kossakovsky, usando um broche azul e amarelo expressando solidariedade com a Ucrânia, reconhece.