Príncipe Harry espera que câncer do rei possa aproximar a família real

Por Muvija M

LONDRES (Reuters) - O diagnóstico de câncer do rei Charles pode aproximar a família real britânica, disse o príncipe Harry em uma entrevista nesta sexta-feira, acrescentando que ele ama a família e estava grato por ter visto seu pai recentemente.

O Palácio de Buckingham revelou no início deste mês que Charles, no trono por um ano e meio desde a morte da mãe, a rainha Elizabeth, havia sido diagnosticado com um tipo de câncer e adiaria compromissos públicos para se submeter a tratamento.