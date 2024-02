Baixo roubado de Paul McCartney é encontrado após 51 anos

LONDRES (Reuters) - Um baixo Höfner roubado, pertencente a Paul McCartney e usado para gravar os dois primeiros álbuns dos Beatles, foi encontrado e devolvido após 51 anos de uma caçada global.

O baixo, apelidado de "o instrumento musical perdido mais icônico de todos os tempos" pela equipe por trás da busca, o Projeto Baixo Perdido, foi usada em singles dos Beatles, incluindo os sucessos de 1963 "She Loves You" e "All My Loving"

"É o baixo que deu início à Beatlemania", disse Nick Wass, um dos fundadores da equipe de busca, à Reuters.