Júri do Festival de Berlim questiona decisão de desconvidar parlamentares de extrema-direita

BERLIM (Reuters) - Dois importantes membros do júri do Festival de Cinema de Berlim criticaram nesta quinta-feira a decisão de retirar os convites a políticos de extrema-direita, com um deles sugerindo que o evento poderia ter ampliado os horizontes dos parlamentares.

Cinco membros do partido Alternativa para a Alemanha (AfD, na sigla em alemão) foram convidados para a cerimônia de abertura na noite desta quinta-feira junto com outros políticos eleitos.

Os organizadores, no entanto, retiraram os convites na semana passada em meio a um alvoroço nacional, após a revelação de que membros do partido haviam discutido a deportação de minorias étnicas em uma reunião secreta.