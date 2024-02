Estrelado "Duna: Parte 2" chega a Londres para sua pré-estreia mundial

Por Kristian Brunse

LONDRES (Reuters) - O planeta desértico Arrakis chegou à Leicester Square, em Londres, nesta quinta-feira, quando o estrelado "Duna: Parte 2", a segunda parte do épico de ficção científica com Timothée Chalamet e Zendaya, chegou à cidade para a pré-estreia mundial do filme.

O diretor canadense Denis Villeneuve leva o público de volta a Arrakis para sua continuação de "Duna" de 2021, com o personagem principal de Chalamet, Paul Atreides, unindo forças com Chani de Zendaya e os habitantes de Arrakis, chamados de fremen, para buscar vingança contra aqueles que mataram seu pai.