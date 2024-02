Jennifer Lopez lança novo filme com "muso" Affleck ao seu lado

Por Lisa Keddie

LOS ANGELES (Reuters) - Jennifer Lopez explora suas experiências de amor e relacionamentos no novo filme "Esta Sou Eu... Agora: Uma História de Amor", que estreou na terça-feira em Hollywood, onde ela passou pelo tapete com seu marido, o ator e diretor Ben Affleck.

O filme musical, que coincide com o lançamento do novo álbum de Lopez, intitulado "This is Me...Now", aborda sua vida amorosa e a natureza dos relacionamentos, inclusive consigo mesma, por meio de personagens de seu drama escrito por ela mesma.