Extrema-direita alemã e guerra em Gaza ofuscam Festival de Cinema de Berlim

"Essas discussões políticas estão, de certa forma, ofuscando o entretenimento, os filmes e a cultura que normalmente estão no centro de Berlim", disse Scot Roxborough, correspondente europeu do Hollywood Reporter e veterano do festival.

Nascido no auge da Guerra Fria em uma cidade dividida que estava na linha de frente da Guerra Fria, o Berlinale não é estranho à política, mas neste ano as discussões começaram antes mesmo da cerimônia de abertura, quando os líderes do festival rescindiram convites de cortesia enviados a políticos da AfD.

Os convites, feitos a eles como parlamentares eleitos, desencadearam uma tempestade na imprensa, pois chegaram logo após o surgimento de relatos de uma reunião na qual políticos da AfD haviam discutido com outros ativistas de extrema-direita a deportação de cidadãos alemães de minorias étnicas.

Os organizadores do festival rescindiram os convites, dizendo que queriam "tomar uma posição inequívoca em favor de uma democracia aberta."

A posição da Alemanha em relação a Gaza -- apoiando firmemente o direito de Israel de se defender contra os militantes do Hamas e, ao mesmo tempo, condenando possíveis violações dos direitos humanos por parte dos israelenses em Gaza -- também tem gerado controvérsias, com pelo menos um filme se retirando do festival em protesto contra a percepção de viés pró-Israel de Berlim.

"Provavelmente haverá muitas pessoas irritadas, de ambos os lados, protestando aqui e provavelmente em toda a cidade", disse Roxborough.