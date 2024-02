Hall da Fama do Rock & Roll revela indicados de 2024

(Reuters) - O Hall da Fama do Rock & Roll Hall revelou neste sábado seus indicados de 2024, com a cantora e compositora Mariah Carey, rainha das músicas de Natal, e Cher, a Deusa do Pop, figurando na lista pela primeira vez.

Os outros estreantes da lista de indicados são Foreigner and Peter Frampton, lendas do funk Kool & the Gang, o cantor e compositor Lenny Kravitz, os ícones do pop britânico Oasis, Sade, Sinéad O’Connor e Ozzy Osbourne, que já havia sido nomeado pelo Black Sabbath, mas agora foi reconhecido por sua carreira solo.

Para ser considerado para esta honraria, um artista ou banda deve ter lançado sua primeira gravação comercial pelo menos 25 anos antes da indicação. A lista final será anunciada no fim de abril.