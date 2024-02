Semana de NY traz estilos que desafiam a idade na moda masculina

Israel afirmou que explora a herança da Geração X, trazendo a essência descontraída das culturas do surfe e do skate, com tecidos luxuosos e estética refinada.

"Isso importa, porque você está falando de cerca de 100 milhões de homens entre os Estados Unidos e a Europa. Eles somam grande parte do PIB, mas estão totalmente fora da moda. Vamos mudar isso", afirmou.

O estilista Terry Singh, de 57 anos, voltou ao evento com uma coleção que busca dar a cada homem uma identidade marcante: "Quando você o vê andando pela rua, sente aquele impacto".

Singh manteve sua tradição de usar modelos pouco convencionais. Um deles, Brian St. John, por exemplo, é vice-presidente de uma gravadora, que Singh encontrou quando era fotografado na rua.

"Terry estava instruindo meu amigo sobre como tirar melhores fotos, com melhores ângulos. Aí trocamos Instagrams... e ele me chamou e pediu para estar no desfile", afirmou.

Quase 50 marcas, incluindo Carolina Herrera, Tommy Hilfiger e Brandon Maxwell, mostrarão suas coleções durante a Semana de Moda de Nova York, que vai até a quarta-feira.