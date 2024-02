Seiji Ozawa, do Japão, um dos maestros mais conhecidos do mundo, morre aos 88 anos

Em 2020, Boston proclamou seu aniversário, em 1º de setembro, como o "Dia de Seiji Ozawa", e Ozawa afirmou que Boston era sua segunda casa.

"Esse foi um momento muito importante em minha vida", disse ele. "Não importa aonde eu vá, Boston faz parte do meu coração"

Anos depois, de volta a Tóquio, o despretensioso Ozawa às vezes era visto nas plataformas do metrô vestido com uma jaqueta e um boné do seu amado time de beisebol Boston Red Sox e parava para conversar com admiradores.

"Sou o completo oposto de um gênio, sempre tive que me esforçar", disse ele em uma coletiva de imprensa em 2014.

"Não gosto muito de estudar, mas tive que fazer isso se quisesse fazer música. Qualquer pessoa com gênio pode facilmente fazer melhor do que eu."

Uma passagem pela Ópera Estatal de Viena foi ofuscada por problemas de saúde, incluindo um diagnóstico de câncer de esôfago em 2010, ano em que saiu.