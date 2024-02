Diretor de "Duna: Parte 2" decidiu contar sequência do seu próprio jeito

O primeiro filme "Duna", que também foi dirigido por Villeneuve, foi lançado em 2021 e acompanhou o personagem Paul, que deixou de ser o nobre herdeiro da Casa Atreides para ficar preso com sua mãe, Jessica, no planeta Arrakis.

Paul acaba reverenciado como o messias dos habitantes de Arrakis, chamados de Fremen.

Para o segundo filme, Villeneuve decidiu seguir uma linha do tempo diferente da original de Herbert, fazendo com que "Duna: Parte 2" comece logo após o término do primeiro filme, em vez de reproduzir o salto temporal de dois anos da obra.

A sequência cinematográfica de eventos confere à versão do diretor da história uma aparência única que é nova tanto para os fãs dos livros quanto para o público do cinema.

No entanto, Villeneuve acha que sua versão está mais próxima da tradição de Herbert.

"Quando Frank Herbert escreveu o livro e quando o livro foi lançado, ele ficou desapontado com a forma como as pessoas viam o personagem de Paul. Ele achava que as pessoas pensavam que Paul era um herói e, para ele, Paul era um anti-herói, uma figura sombria, um perigo", disse.